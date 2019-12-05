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Из-за коронавирусной инфекции в мире может возникнуть дефицит кофе

сегодня 19:16

Фото с сайта pixabay.com

Любителям выпить кофе по дороге на работу или в офисе через некоторое время придётся отказаться от этого ритуала; эпидемия коронавируса в Южной Америке может вызвать дефицит зёрен бодрящего напитка.

Любителям выпить кофе по дороге на работу или в офисе через некоторое время придётся отказаться от этого ритуала; эпидемия коронавируса в Южной Америке может вызвать дефицит зёрен бодрящего напитка.

Сокращение рабочих часов, закрытие банков, проблемы с транспортным сообщением внутри южноамериканских стран и между ними, страх рабочих перед заболеванием приведут к тому, что местное население не сможет собрать урожай зёрен кофе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Bloomberg.

Больше всего пострадают от распространения эпидемии коронавирусной инфекции такие страны как Бразилия, Колумбия и Перу. Именно на их долю приходится до двух третей мирового производства кофейных зёрен «Арабика».

Обычно сбор урожая зёрен кофе начинается в середине мая. Однако уже сейчас многие рабочие начали покидать плантации. Они недовольны низкой заработной платой и опасаются заразиться коронавирусом. Ранее экономисты уже прогнозировали, что выросший спрос не сможет быть удовлетворён современными объёмами производства. При этом, прошлогодние запасы уже исчерпаны.

Фьючерсные торги уже показали рост стоимости зёрен кофе сорта «Арабика» на 16 %.

Напомним, в декабре прошлого года кофейные зёрна уже подорожали, в связи с прогнозом экономистов на плохой урожай.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

кофе
прогноз
рост цен

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