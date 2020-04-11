К борьбе с коронавирусом в Росси могут привлечь Минобороны

сегодня 16:52 Поделиться

Фото с сайта kremlin.ru

Президент Владимир Путин поручил военному ведомству разработать предложения по привлечению специальных сил и средств для борьбы с коронавирусом; речь в частности идёт о том, чтобы задействовать военных медиков.

Глава государства поручил минобороны до 22 апреля разработать варианты по привлечению российских Вооруженных сил к борьбе с заболеванием. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Ранее, 13 апреля, Владимир Путин уже заявлял о возможном в варианте привлечения вооружённых сил страны для борьбы с COVID-19.

«Все возможности, в том числе возможности Министерства обороны России, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что речь идёт в первую очередь о медработника министерства обороны, которые уже накопили опыт по борьбе с инфекцией за границей.

Напомним, по данным на 18 апреля в России зарегистрировано 4785 новых случаев коронавируса — это рекорд с начала эпидемии в стране.