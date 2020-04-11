Количество погибших от коронавируса в Москве превысило 120 человек

сегодня 08:22 Поделиться

Фото Pixabay

В Москве зарегистрировали 21 смерть от коронавируса; одному из пациентов было 34 года.

Ещё 21 человек с подтверждённым коронавирусом скончался в Москве. Об этом в ночь на 18 апреля сообщает РИА-Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб. Общее число погибших пациентов в столице достигло 127.

Возраст умерших — от 34 до 91 года. Как добавили в штабе, большинство пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Как сообщалось ранее, 17 апреля в России погиб 41 человек с подтверждённым диагнозом. Общее количество смертей в стране достигло 273.

Накануне в России зарегистрировали 4070 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Эпидемия охватила каждый из 85 регионов страны. Общее количество больных превысило 32 тысячи человек.

Напомним, накануне в Новосибирской области увеличилось количество заражённых коронавирусом.