Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Количество погибших от коронавируса в Новосибирске на 18 апреля озвучил оперативный штаб

сегодня 11:50

Фото Pixabay

В Новосибирской области зарегистрировали больше 80 случаев заражения коронавирусом; за сутки заболели 10 человек.

За всё время в Новосибирске зарегистрировано 2 летальных исхода после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом утром 18 апреля сообщил местный оперативный штаб. По данным медиков, за прошедшие сутки количество смертей не увеличилось.

В Новосибирске 18 апреля выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных достигло 86 человек.

Среди новых пациентов — один ребёнок. Также под подозрением в инфекционной больнице находятся 28 детей. В инфекционной больнице №1 находятся 140 человек — у них подозревают наличие коронавируса.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

161486
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
88606
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
87470
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
71884
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
50564
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
40446
Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году
34137
В каких городах России выявлен коронавирус: список