Количество погибших от коронавируса в Новосибирске на 18 апреля озвучил оперативный штаб
Фото Pixabay
В Новосибирской области зарегистрировали больше 80 случаев заражения коронавирусом; за сутки заболели 10 человек.
За всё время в Новосибирске зарегистрировано 2 летальных исхода после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом утром 18 апреля сообщил местный оперативный штаб. По данным медиков, за прошедшие сутки количество смертей не увеличилось.
В Новосибирске 18 апреля выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных достигло 86 человек.
Среди новых пациентов — один ребёнок. Также под подозрением в инфекционной больнице находятся 28 детей. В инфекционной больнице №1 находятся 140 человек — у них подозревают наличие коронавируса.
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