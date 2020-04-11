Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Количество заражённых коронавирусом в Иркутске увеличилось 18 апреля: заявление оперативного штаба

сегодня 09:24

Фото Минздрава НСО

В Иркутской области на сегодняшний день больше 50 заражённых коронавирусом; двое погибли.

За прошедшие сутки в Иркутске и области зарегистрировано 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией — за ночь число больных увеличилось на 2. Об этом утром 18 апреля сообщил оперативный штаб региона в своём Telegram. По данным штаба, в Иркутской области двое погибших от коронавируса.

Медики сообщили, что за всё время из больниц выписали 11 человек. Инфекцию выявили уже в 10 районах Приангарья: Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Усть-Кут, а также Иркутский, Братский, Аларский, Осинский и Шелеховский районы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что местный депутат оправдал травлю семьи из Усть-Кута, где у ребёнка выявили наличие коронавируса. Позже выяснилось, что у диагноз у него не подтвердился. Врачи объяснили это ошибкой.

Напомним, в Новосибирске на сегодняшний день выявлено 77 случаев заражения коронавирусом.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Иркутская область
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

161401
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
88547
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
87444
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
71866
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
50542
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
39153
Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году
34117
В каких городах России выявлен коронавирус: список