Количество заражённых коронавирусом в Иркутске увеличилось 18 апреля: заявление оперативного штаба

сегодня 09:24 Поделиться

Фото Минздрава НСО

В Иркутской области на сегодняшний день больше 50 заражённых коронавирусом; двое погибли.

За прошедшие сутки в Иркутске и области зарегистрировано 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией — за ночь число больных увеличилось на 2. Об этом утром 18 апреля сообщил оперативный штаб региона в своём Telegram. По данным штаба, в Иркутской области двое погибших от коронавируса.

Медики сообщили, что за всё время из больниц выписали 11 человек. Инфекцию выявили уже в 10 районах Приангарья: Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Усть-Кут, а также Иркутский, Братский, Аларский, Осинский и Шелеховский районы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что местный депутат оправдал травлю семьи из Усть-Кута, где у ребёнка выявили наличие коронавируса. Позже выяснилось, что у диагноз у него не подтвердился. Врачи объяснили это ошибкой.

Напомним, в Новосибирске на сегодняшний день выявлено 77 случаев заражения коронавирусом.