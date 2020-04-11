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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске 18 апреля достигло 86: что известно о новых заболевших

сегодня 11:32

Фото оперативного штаба

В Новосибирске увеличилось количество заражённых коронавирусом: среди пациентов есть ребёнок, а четыре человека никуда не выезжали.

Четыре новых пациентов с подтверждённым коронавирусом не выезжали за границу и не контактировали с ранее выявленными больными. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщил оперативный штаб. Всего за прошедшие сутки в регионе выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом.

Среди пациентов впервые появился ребёнок. Его возраст и состояние не уточняется. Всего в детской инфекционной больнице №13 находятся 28 несовершеннолетних пациентов с подозрением на коронавирус.

Также известно, что за пределы области выезжали только двое новых заболевших — они прибыли из Москвы и Санкт-Петербурга. Ещё четыре человека заразились после контакта с ранее выявленными больными.

Минздрав подтвердил первый случай заражения в Карасукском районе. О нём стало известно накануне, 17 апреля, однако тогда он не вошёл в общую сводку по региону. В инфекционной больнице №1 находятся 140 человек с подозрением на коронавирус.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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