Коронавирус: последние новости в мире к 18 апреля - рекорд выздоровевших в Италии и почти 1300 умерших в Ухане

сегодня 03:30 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Анталия закрыта для туристов до августа, жителям Японии раздадут по 100 тысяч иен, нобелевский лауреат подтвердил лабораторное происхождение COVID-19, а шведская принцесса София пошла работать в больницу.

В мире к 18 апреля у более чем 2 миллионов 216 тысяч человек. Почти 149 тысяч скончались, и еще 560 тысяч излечились от вируса. Германия бьёт мировые рекорды по количеству выздоровевших — 4800 человек за сутки. А Китай задним числом добавляет почти 1300 умерших в мировую статистику.

Италия ставит новые рекорды

С начала пандемии коронавируса Италия фигурировала в сводках как страна с невероятно быстрым распространением коронавируса по территории, а затем, как государство с ужасающим количеством смертей. В пятницу достигнуты сразу два рекорда по снижению распространения коронавируса в Италии: число новых случаев за сутки стало наиболее низким с начала эпидемии (+355), а рост числа выздоровлений – самым резким (+2563). Общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 172,4 тысячи. В четверг этот показатель составлял 168,9 тысячи человек.

Заново посчитали

Китай посчитал всех умерших и скорректировал мировую статистику. В соответствии с обновленными данными, на вечер 16 апреля в городе было зафиксировано 50 333 заболевших и 3869 умерших. Это соответственно на 325 и 1290 случаев больше, чем опубликованная ранее статистика. Расхождения в данных объясняются несколькими факторами. Так, некоторые умершие не были учтены, так как умерли дома, не успев получить помощь в больницах. Некоторые данные также были не полными или дублировались. Кроме того, в период наибольшей нагрузки на медучреждения врачи были заняты оказанием помощи заболевшим и не всегда вовремя отчитывались о числе заболевших и умерших, а также допускали ошибки в подсчетах.

Матпомощь японцам

Власти Японии раздадут деньги жителям страны в рамках борьбы с коронавирусом. Размер пособия составит 100 тысяч иен (926 долларов). Согласно первоначальному плану, пособие в размере 300 тысяч иен должны были получить только наиболее пострадавшие от коронавируса граждане, которые смогли бы подтвердить потерю дохода из-за пандемии. Однако затем власти страны решили расширить программу поддержки, и теперь на пособие могут претендовать все жители Японии. Япония не первая страна, которая задумалась о прямой безвозмездной поддержке населения на фоне коронавируса. Ранее о планах ввести безусловный базовый доход сообщили, например, Испания и США. Россия от этой идеи отказалась.

COVID-19 — рукотворный

Нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории. Профессор считает, что SARS-CoV-2 разработали молекулярные биологи, добавив в него частицы ВИЧ. Говоря о цели разработчиков вируса, он отметил, что, возможно, они хотели создать вакцину против СПИДа. Также, по мнению, Монтанье, новый коронавирус вышел из лаборатории китайского Уханя. Вместе с тем, многие вирусологи не согласны с мнением нобелевского лауреата.

Анталия не примет гостей

Самая популярная у туристов провинция Турции не сможет начать прием иностранных гостей раньше августа, поскольку авиакомпании не готовы к возобновлению полетов до этого месяца, сообщают турецкие СМИ. На фоне распространения коронавируса принимающие компании и отели Антальи фиксируют много бронирований на август и сентябрь – в основном это туры, проданные по раннему бронированию в декабре и январе на весну и лето. Туроператоры также занялись формированием турпакетов на конец лета и начало осени. В свою очередь, авиакомпании не планируют возобновлять полеты до августа.

Царское это дело

Шведская принцесса София приступила к работе в стокгольмской больнице Софиахеммет, чтобы помочь бороться с коронавирусом. Перед этим принцесса прошла ускоренные трехдневные курсы в колледже при больнице, на которых готовят вспомогательный медперсонал. Каждую неделю их заканчивают 80 человек. Дополнительные работники понадобились, чтобы снизить нагрузку на врачей и медсестер, которая выросла из-за эпидемии. Принцесса София — супруга принца Карла Филиппа, единственного сына правящего короля Карла XVI Густава, занимающего четвертое место в очереди наследования шведского престола. До брака она получила известность в качестве модели и участницы реалити-шоу.