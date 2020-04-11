Коронавирус в Новосибирск: ситуация к 18 апреля

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Фото с сайтов Википедия, Новосибирской митрополии и pixabay.com

В Новосибирске зарегистрировано 77 подтверждённых случая заражения коронавирусом и 16 выздоровевших и двое погибших, а инфекция продолжает распространяется и по отдалённым районам области; коротко о самых важных новостях о COVID-19 в регионе – в материале Сиб.фм.

Новая точка на карте

Поздно вечером стало известно о ещё одном заболевшем. Им оказался предприниматель из города Карасука, который возил вещи из Москвы. По сообщению источников его точки были расположены и в соседних районах: Купинском, Баганском и Чистоозёрном. Накануне он вернулся из столицы. Когда почувствовал себя плохо, обратился к врачам. Он стал 13-м заболевшим в течение суток.

Сейчас коронавирус выявили в пяти населённых пунктах области: Новосибирске, Бердске, посёлке Кольцово, Убинском и Карасукском районах.

Школа на дому

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о новых ограничительных мерах по сдерживанию коронавируса. В частности, школьники продолжат учиться из дома. Это касается Новосибирска, Бердска, Оби, Кольцово. Также дистанционно будут обучаться жители населённых пунктов, где проживает больше 23 тысяч человек. При этом главы районов могут самостоятельно корректировать эту меру в зависимости от обстановки.

Пасха под запретом

Ранее в Новосибирской области запретили походы в храмы на Пасху. У жителей региона это вызвало возмущение, так как это произошло после разрешения на работу для салонов красоты. Новосибирцы писали гневные комментарии об отсутствии необходимости запрещать посещение церквей. Несмотря на это, до 19 апреля вход в храмы закрыт. Во время Пасхи священники будут транслировать служения в социальной сети «ВКонтакте» и на хостинге YouTube. если верующие решат пойти в церковь на Пасху у властей есть план действий. Это будет рассматриваться как нарушение закона, подчеркнул Андрей Травников.

Штрафы за нарушение карантна

В Новосибирске за незаконную деятельность в период противодействия коронавирусу оштрафовали владельцев компьютерного клуба, кофейни и конторы по продаже ценных бумаг. В компьютерном клубе посетителям оказывали досуговые и развлекательные услуги. В момент совершения рейда в помещении находились около 10 человек. В момент визита в контору по продаже ценных бумаг сотрудница обслуживали пятерых клиентов. Кроме того, в ходе рейда была выявлена сетевая кофейня на улице Ленина, где вопреки запрету обслуживали посетителей. Бизнесменам придётся заплатить по 50 тысяч рублей штрафа.

На дачи на личном транспорте

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил горожан не пользоваться общественным транспортом для посещения своих дачных участков; в идеале – вообще не покидать своё жилище во время эпидемии.

Наша первоочередная задача – защитить здоровье пожилых людей, наших ветеранов. Поэтому я обращаюсь ко всем горожанам: берегите себя и своих близких, позаботьтесь о пожилых родственниках, предоставьте им возможность не покидать дом без острой необходимости», — заявил мэр Новосибирска.

Он отметил, что поездка в транспорте из-за высокой концентрации пассажиров повышает угрозу заражения.

Напомним, 16 апреля Сиб.фм рассказал о враче-инфекционисте, который борется с коронавирусом.