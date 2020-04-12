Коронавирус в Новосибирске - последние новости к 19 апреля

сегодня 00:31 Поделиться

Фото с сайта pixabay, страницы Церкви Сваса Нерукотворного "ВКонтакте", Михаила Докукина

Третий случай смерти от коронавирусной инфекции зарегистрирован в Новосибирске, а всего смертельной инфекцией заразилось 86 человек; Сиб.фм подготовил обзор основных событий за минувшие сутки.

Третья жертва

В субботу, 18 апреля в Новосибирске от коронавируса скончался ещё один мужчина. Ему было 49 лет. На данный момент это самая молодая жертва смертельного заболевания. В оперативном штабе рассказали, что пациент поступил в инфекционную больницу, через неделю после того, как у него проявились признаки ОРВИ.

Всё это время он пытался вылечиться самостоятельно. Через неделю он обратился в больницу и его сразу же госпитализировали. Как только пациенту стало хуже, его подключили к аппарату ИВЛ. Новосибирские медики постоянно находились на связи с московскими коллегами и применяли весь доступный и необходимый для лечения спектр мероприятий. Однако, спасти пациента не удалось.

Всего на 18 апреля в Новосибирской области заболели коронавирусом 84 человека, из которых 16 пациентов выздоровели, а три человека с кончались.

Пасха онлайн

Увидеть праздничную пасхальную службу верующие смогут, несмотря на закрытие храмов и церквей из-за коронавируса. Прямую трансляцию пасхального богослужения из Вознесенского собора Новосибирска организовал в ночь с 18 на 19 апреля областной телеканал ОТС. Параллельно можно смотреть службу на сайте Сиб.фм — она началась в 23:50 по местному времени.

А за час до торжественного богослужения, корреспондент Сиб.фм приехал в Вознесенский собор. Здесь он увидел сотрудников полиции и ГИБДД, а также церковнослужителей и певчих храма.

Электронный пропуск

Пропускной режим, аналогичный тому, что действует сейчас в Москве, могут ввести и в Новосибирской области. Такой вариант действий областные власти считают возможным в случае роста заболеваемости коронавирусом.

«Нельзя исключать применения и такой технологии. Несмотря на то, что в некоторых регионах система работает со сбоями, нельзя исключить и такой вариант», — сказал губернатор Новосибирской области на брифинге 17 апреля, отвечая на вопрос о применении в субъекте столичного опыта.

Дачники бессмертные

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает, что массовые выезды местных жителей на дачные участки, особенно на общественном транспорте, могут вызвать новую волну заболеваемости коронавирусом.

В связи с тем, что запрещать перемещение жителей по территории Новосибирской области власти пока не собираются, Травников обратился к землякам с просьбой минимизировать поездки на дачи.

Несмотря на то, что режим самоизоляции в регионе никто не отменял, а поездки на дачу властями не запрещены, к своим 6 соткам новосибирцы отправляются семьями. Понятно, что грядки сами себя не вскопают. По словам сотрудников пригородного вокзала, неделю назад пассажиров было гораздо меньше.

Напомним, 18 апреля в России начались доклинические испытания вакцины против коронавируса.