Коронавирусом в России заразились почти 37 тысяч человек: список регионов, где выявили заболевших
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
Число заражённых коронавирусом в России приблизилось к 37 тысячам; за прошедшие сутки заболели 4785 человек.
В России за прошедшие сутки выявили 4785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщают 18 апреля РИА-Новости со ссылкой на федеральный оперативный штаб, общее число больных в стране достигло 36793 человек. Новые случаи выявили в 79 регионах:
1. Москва 2649
2. Московская область 428
3. Санкт-Петербург 139
4. Республика Мордовия 62
5. Чеченская Республика 60
6. Нижегородская область 59
7. Ставропольский край 54
8. Тверская область 49
9. Краснодарский край 45
10. Красноярский край 45
11. Республика Дагестан 44
12. Магаданская область 44
13. Рязанская область 41
14. Республика Марий Эл 40
15. Республика Башкортостан 39
16. Тюменская область 39
17. Хабаровский край 38
18. Республика Ингушетия 36
19. Астраханская область 35
20. Орловская область 34
21. Ленинградская область 34
22. Ханты-Мансийский АО 33
23. Тамбовская область 32
24. Тульская область 30
25. Калужская область 29
26. Республика Северная Осетия 29
27. Ростовская область 29
28. Брянская область 28
29. Чувашская Республика 27
30. Пермский край 26
31. Курская область 25
32. Ярославская область 24
33. Воронежская область 22
34. Кабардино-Балкарская Республика 22
35. Липецкая область 21
36. Пензенская область 21
37. Кировская область 20
38. Оренбургская область 20
39. Республика Коми 19
40. Ульяновская область 19
41. Приморский край 18
42. Волгоградская область 17
43. Республика Татарстан 16
44. Владимирская область 15
45. Ивановская область 15
46. Республика Калмыкия 14
47. Смоленская область 13
48. Белгородская область 11
49. Калининградская область 11
50. Саратовская область 11
51. Свердловская область 11
52. Алтайский край 10
53. Новосибирская область 10
54. Вологодская область 9
55. Республика Бурятия 9
56. Республика Саха (Якутия) 9
57. Республика Хакасия 8
58. Мурманская область 7
59. Иркутская область 7
60. Костромская область 6
61. Республика Карелия 6
62. Новгородская область 6
63. Архангельская область 5
64. Псковская область 5
65. Республика Адыгея 5
66. Ямало-Ненецкий АО 5
67. Омская область 5
68. Удмуртская Республика 4
69. Челябинская область 4
70. Кемеровская область 4
71. Томская область 3
72. Забайкальский край 3
73. Амурская область 3
74. Еврейская АО 3
75. Республика Крым 3
76. Республика Горный Алтай 1
77. Карачаево-Черкесская Республика 1
78. Самарская область 1
79. Курганская область 1
Напомним, за минувшие сутки в России зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом.
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