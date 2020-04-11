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Красноярский край вошёл в десятку самых заражённых коронавирусом российских регионов

сегодня 16:12

ФОТО PIXABAY.COM

45 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Красноярском крае; регион вошёл в топ-10 субъектов России с самым большим количеством новых больных за сутки.

С самого начала эпидемии коронавируса в России Москва лидирует по количеству ежесуточно выявляемых заражений. По данным на 18 апреля столица традиционно на первом месте.

При этом в десятку субъектов, где за минувшие сутки у жителей подтвердился COVID-19, вошёл и сибирский регион. По данным федерального оперативного штаба, к утру субботы в Красноярском крае нашли сразу 45 новых больных коронавирусом.

Также в десятке самых коронавирусных регионов — Московская область, Санкт-Петербург, Республика Мордовия, Чеченская Республика, Нижегородская область, Ставропольский край, Тверская область и Краснодарский край.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 4758 новых случаев заражения коронавирусом.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Красноярский край
коронавирус

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