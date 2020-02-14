Крушение самолёта под Хабаровском: названы имена и точное количество погибших

сегодня 14:10 Поделиться

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Количество жертв крушения легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх.

Ошибку пилотирования и техническую неисправность судна называют среди основных версий крушения самолёта в Хабаровском крае. Крылатая машина рухнула в 30 км от Хабаровска — в результате погибли четыре человека. Об этом сообщают РИА-Новости.

По данным издания, самолёт Л-4 упал при выполнении тренировочного полёта. Известно о гибели четырёх человек. Среди них Карабут Илья, Яровой Денис и Охотников Михаил. Личность четвертого погибшего установить пока не удалось.

Сообщается, что по факту крушения судна СК возбудил уголовное дело.

Собственником самолёта был Илья Карабут — местный бизнесмен, директор компании, торгующей изделиями для медицины, Илья Карабут.

Л-4 — многоцелевой легкий самолет-амфибия, производится с 2005 года на НПО "Авиатех", максимальная вместимость — три человека, сообщает РИА-Новости.

Напомним, в февраля два человека погибли при крушении вертолёта на Ямале.