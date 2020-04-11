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Кузбасский фельдшер срочно госпитализирован с высокой температурой и подозрением на коронавирус

сегодня 09:41

Фото Pixabay

Медик из Прокопьевска обратился в скорую помощь из-за повышения температуры; его проверяют на коронавирус.

У фельдшера из Кемеровской области подозревают наличие коронавирусной инфекции. Об этом 17 апреля в своём Instagram-аккаунте сообщил мэр Прокопьевска Андрей Мамаев. По его словам, у медика поднялась температура — его экстренно госпитализировали.

"В период самоизоляции медперсонал встречает всех пациентов в предусмотренных средствах защиты. Приняты все необходимые меры для дезинфекции помещения, где его встречали медработники и осматривал врач в специально отведенной зоне", — пишет Андрей Мамаев.

Сейчас нельзя говорить о точном диагнозе, так как результаты анализов ещё не готовы, добавил глава города. По его словам, они должны быть готовы сегодня, 18 апреля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что после гибели пациентки с коронавирусом медицинский персонал трёх клиник закрывают на карантин в больницах. Медики БУЗ КО «Беловская районная больница» (посёлок Инской), ГБУЗ КО «Краснобродская городская больница» и ГБУЗ КО «Мысковская городская больница» будут помещены на изоляцию в отдельные блоки данных медицинских учреждений.

Напомним, 17 апреля выяснилось, что умершая от коронавируса кемеровчанка работала кондуктором.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Кемеровская область
коронавирус

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