Легко могли заразиться: более 350 жителей Кузбасса контактировали с умершей от коронавируса кондуктором

сегодня 15:40 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Умершая от коронавируса жительница Кузбасса работала кондуктором; она могла заразить более 350 человек.

Количество лиц, у которых подозревают коронавирус из-за контактов с умершей от COVID-19 женщины, выросло до 358 человек. Это связано с родом деятельности покойной — она работала кондуктором. Об этом сообщил местный оперативный штаб 18 апреля.

"У всех новых контактов будет проведено тестирование, всем выданы предписания об обязательной самоизоляции", — добавили в штабе.

На сегодняшний день получено 254 результата тестов контактировавших с умершей пациенткой. Все тесты показали отрицательный результат. Через 10 дней будет проведено повторное тестирование.

О гибели первого пациента с подтверждённым коронавирусом в Кемеровской области стало известно два дня назад. Штаб сообщил, что диагноз женщине поставили посмертно — её госпитализировали с пневмонией. Позже выяснилось, что она работала кондуктором автобуса.

Напомним, накануне фельдшера из Кемеровской области госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию.