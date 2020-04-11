Ленинградский депутат просит Мишустина открыть парикмахерские и бани - там больше 1,5 тысяч заражённых коронавирусом

сегодня 09:04 Поделиться

Фото Pixabay

Депутат из Ленобласти обратился с просьбой к премьеру Мишустину; он просит открыть в регионе бани и парикмахерские, так как люди пользуются "чёрным рынком услуг".

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров попросил открыть в регионе парикмахерские и общественные бани. Копию его обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предоставляет РИА-Новости. По его словам, сейчас в Ленобласти процветает "черный рынок парикмахерско-банно-косметических услуг" из-за официального запрета на их посещение. Ограничительные меры приняли из-за угрозы распространения коронавируса.

В письме Петров говорит, что у России есть шанс избежать развития коронавируса по примеру США, Италии или Китая. При этом депутат отмечает, что пишет обращение из-за жалоб людей — якобы они нуждаются в косметических процедурах и поддержании личной гигиены.

"Безусловно, такой порядок вещей не сказывается в лучшую сторону борьбы с распространением коронавируса", — добавил он.

Тем временем число заражённых коронавирусом в Санкт-Петербурге 17 апреля достигло 1507 человек, сообщил оперативный штаб. Только за последние сутки в северной столице выявили 424 больных.

Напомним, накануне стало известно, что в Петербурге зарегистрирован рекордный прирост по числу заражённых коронавирусом за всё время.