Москва бьёт рекорды: за сутки коронавирусом заболели 2649 человек

сегодня 14:54 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Более 2600 новых заболевших выявили за минувшие сутки в Москве; всего в России COVD-19 подтвердился у 36793 человек.

Российская столица продолжает бить рекорды по количеству заражений коронавирусом. За минувшие сутки COVD-19 нашли у 2649 человек. Об этом 18 апреля сообщает федеральный оперативный штаб.

На втором месте по показателю заражённости — Московская область с 428 больными. На третьем — Санкт-Петербург, где поставили 139 новых диагноза.

Напомним, по данным на 18 апреля в России за сутки от коронавируса умерли 40 человек.