Неудержимая тяга к земле: новосибирцы массово устремились на дачи вопреки просьбам мэра и губернатора

сегодня 14:03 Поделиться

Фото Михаила Докукина

Дачный сезон открыт; несмотря на просьбу властей, новосибирцы массово отправились на дачи на электричках.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников считает, что массовые выезды местных жителей на дачные участки, особенно на общественном транспорте, могут вызвать новую волну заболеваемости коронавирусом.

В связи с тем, что запрещать перемещение жителей по территории Новосибирской области власти пока не собираются, Травников обратился к землякам с просьбой минимизировать поездки на дачи.

Корреспондент Сиб.фм субботним утром отправился на пригородный вокзал Новосибирск-Главный, чтобы посмотреть, прислушались ли новосибирцы к рекомендациям властей.

В 8 утра городские улицы выглядели пустынно, впрочем, как и в обычный выходной. Тишину нарушал лишь голос, доносящийся из громкоговорителей с просьбой не покидать места проживания без необходимости, а людям старшего возраста воздержаться от поездок общественным транспортом.

На станциях новосибирского метрополитена чувствовался запах хлорки. Пассажиров было мало. Даже на пересадочной станции Сибирская встретилась всего лишь одна дачница с рюкзаком за спиной. Похоже, просьбу из системы оповещения ГО и ЧС она проигнорировала.

Привокзальная площадь в утренних лучах солнца тоже выглядит безлюдной.

Глядя на расписание, можно увидеть, что вариантов уехать в выходной день, немного.

С прибытием каждого поезда метро ситуация меняется, и дачники, ослушавшиеся мэра и губернатора, устремляются в здание пригородного вокзала.

Неважно, много народа или нет, прилегающую территорию обрабатывают дезсредствами.

Следует отметить, что многие пассажиры заботятся о своём здоровье и здоровье окружающих и носят маски.

Несмотря на то, что режим самоизоляции в регионе никто не отменял, а поездки на дачу властями не запрещены, к своим 6 соткам новосибирцы отправляются семьями. Понятно, что грядки сами себя не вскопают.

Желание новосибирцев попасть на дачи невооружённым взглядом видно в кассовом зале. Здесь желающих уехать на свои приусадебные участки, немало. Кстати, по словам сотрудников пригородного вокзала, неделю назад пассажиров было гораздо меньше.

В одном из вагонов электрички в западном направлении не сказать, чтобы ажиотаж и давка. От Новосибирска-Главного электропоезд идёт наполовину пустым. Поездку пассажирам по традиции скрашивают музыканты.

Вагоны начинают заполняться по мере отдаления от Новосибирска-Главного. Вероятно, пока электричка едет в городской черте, пассажиров станет больше.

Тем не мене, власти не запрещали поездки на дачи, но настойчиво просили беречь себя и не создавать массовые скопления людей.

Напомним, в преддверии выходных и праздничных дней мэр Новосибирска обратился к жителям и призвал горожан не ездить на дачи в общественном транспорте.