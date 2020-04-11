От коронавируса за сутки в России умерли 40 человек

сегодня 14:43 Поделиться

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Количество умерших от коронавируса в России продолжает расти — за сутки скончались 40 человек; всего COVID-19 подтверждён более чем у 36 тысяч пациентов.

В России зафиксировано 40 летальных исходов от коронавируса за сутки. Об этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на оперативный штаб по противодействию распространения инфекции 18 апреля.

Известно также, что число смертей в России от коронавируса возросло до 313.

Всего за сутки заболели 4785 новых пациентов.