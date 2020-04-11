Пасха-2020: прямая трансляция 19 апреля из собора Александра Невского в Новосибирске

сегодня 15:55 Поделиться

Фото из группы собора Александра Невского в социальной сети "ВКонтакте"

Трансляцию богослужения в честь праздника Пасхи проведёт собор Александра Невского; служба пройдёт в ночь с субботы на воскресенье.

Собор Александра Невского проведёт видеотрансляцию Пасхального богослужения в формате онлайн. Начало трансляции — 23:50 по новосибирскому времени. Об этом сообщается в официальной группе собора в социальной сети "Вконтакте".

Как ранее сообщал Сиб.фм трансляция праздничной службы будет организована и из Вознесенского собора. Телеканал ОТС обещает показать зрителям полную версию богослужения, которое продлится около трёх часов.

Увидеть прямое включение из храма можно будет и на сайте Сиб.фм.

Напомним, проведение пасхальных служб в онлайн-формате связано с тем, что из-за коронавируса в регионе закрыты для посещения все храмы и церкви.