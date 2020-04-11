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Пасха-2020: прямая трансляция из Вознесенского собора в Новосибирске - на Сиб.фм

сегодня 16:40

Фото из группы "Новосибирская Митрополия" в социальной сети "ВКонтакте"

Увидеть праздничную пасхальную службу верующие смогут, несмотря на закрытие храмов и церквей из-за коронавируса; сайт Сиб.фм покажет полную трансляцию богослужения из Вознесенского собора.

Прямую трансляцию пасхального богослужения из Вознесенского собора Новосибирска проведёт в ночь с 18 на 19 апреля областной телеканал ОТС. Параллельно увидеть службу можно будет на сайте Сиб.фм — она начнётся в 23:50 по местному времени.

Как рассказал директор канала ОТС Сергей Эклер, в эфире будет показана вся пасхальная служба, которая продлится ориентировочно три часа.

"Организация трансляции для государственного областного телеканала ОТС является важной с социальной точки зрения, поскольку в этом году верующие не смогут посетить храмы из-за действующих ограничений в условиях противодействия коронавирусной инфекции", – отметил Эклер.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в регионе введён запрет на посещение храмов, кладбищ и рынков.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирская область
трансляция
Пасха

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