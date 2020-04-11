Пасха-2020: прямая трансляция из Вознесенского собора в Новосибирске в 23:00 18 апреля - на Сиб.фм

сегодня 13:27 Поделиться

Фото из группы "Новосибирская Митрополия" в социальной сети "ВКонтакте"

Трансляцию праздничной службы в Светлой Пасхи можно будет увидеть уже сегодня; служба продлится около трёх часов.

Прямую трансляцию пасхального богослужения из Вознесенского собора Новосибирска проведёт в ночь с 18 на 19 апреля областной телеканал ОТС.

Как рассказал директор канала Сергей Эклер, будет полностью показана вся пасхальная служба, которая продлится ориентировочно три часа.

"Организация трансляции для государственного областного телеканала ОТС является важной с социальной точки зрения, поскольку в этом году верующие не смогут посетить храмы из-за действующих ограничений в условиях противодействия коронавирусной инфекции", – отметил Эклер.

Как ранее уже сообщал Сиб.фм, по решению главного санитарного врача региона и правительства области Новосибирская митрополия закрыла все храмы и церкви для посещения прихожанами. Это сделано для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Трансляция будет доступна по ссылке, она начнётся 18 апреля в 23:50.

Параллельно онлайн из Вознесенского собора можно будет увидеть на сайте Сиб.фм.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в регионе введён запрет на посещение храмов, кладбищ и рынков.