Пасха-2020: прямая трансляция Пасхального богослужения из Троице-Владимирского собора
Фото со страницы Троице-Владимирского соборав социальной сети "ВКонтакте"
Трансляцию богослужения в честь праздника Пасхи проведёт Троице-Владимирский собор; служба пройдёт в ночь с субботы на воскресенье.
Губернатор Новосибирской области обратился к верующим, чтобы те не ходили в храмы на торжественные богослужения посвящённые празднованию Светлого Христова Воскресенья. Многие храмы Новосибирска организовали онлайн-трансляции со праздничных служб.
Троице-Владимирский собор, как и остальные храмы Новосибирска, проведёт онлайн-трансляцию торжественного богослужения. Об этом сообщается на странице религиозного учреждения в социальной сети «ВКонтакте». Начало трансляции в 23:00 по новосибирскому времени.
Как ранее сообщал Сиб.фм трансляция праздничной службы будет организована и из Вознесенского собора. Телеканал ОТС обещает показать зрителям полную версию богослужения, которое продлится около трёх часов.
Напомним, 16 апреля были закрыты для посещения все религиозные учреждения.
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