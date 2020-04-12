Пасха-2020: прямая трансляция Пасхального богослужения из Церкви Спаса Нерукотворного

вчера 22:48 Поделиться

Фото со страницы Церкви Спаса Нерукотворного в социальной сети "ВКонтакте"

Трансляцию богослужения в честь праздника Пасхи проведёт Церковь Спаса Нерукотворного; служба пройдёт в ночь с субботы на воскресенье.

Губернатор Новосибирской области обратился к верующим, чтобы те не ходили в храмы на торжественные богослужения посвящённые празднованию Светлого Христова Воскресенья. Многие храмы Новосибирска организовали онлайн-трансляции с праздничных служб.

Церковь Спаса Нерукотворного, как и остальные храмы Новосибирска, проведёт онлайн-трансляцию торжественного богослужения. Об этом сообщается на странице религиозного учреждения в социальной сети «ВКонтакте». Трансляцию можно будет посмотреть по ссылке.

Как ранее сообщал Сиб.фм трансляция праздничной службы будет организована и из Вознесенского собора. Телеканал ОТС обещает показать зрителям полную версию богослужения, которое продлится около трёх часов.

Напомним, 16 апреля были закрыты для посещения все религиозные учреждения.