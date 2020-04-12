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Пасха-2020: у ворот храмов в Новосибирске дежурит полиция

вчера 23:03

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Торжественные богослужения по поводу празднования Светлого Христова воскресенья в Новосибирске проходит без прихожан; с 18 апреля из-за коронавируса ограничена работа религиозных учреждений.

В Главном храме Новосибирска – в Вознесенском соборе непривычно тихо для ночной службы накануне Пасхи. Как ранее сообщал Сиб.фм трансляция праздничной службы будет организована из Вознесенского собора. Телеканал ОТС обещает показать зрителям полную версию богослужения, которое продлится около трёх часов. Параллельно увидеть службу можно будет на сайте Сиб.фм — она начнётся в 23:50 по местному времени.

По сообщению корреспондента Сиб.фм, находящегося в Вознесенском Соборе, у входа дежурят сотрудники ГИБДД и полиции.

«Возле храма прихожан нет. Пришли только церковнослужители и певчие», — рассказал корреспондент с места событий.

Фоторепортаж с торжественного богослужения будет опубликован на нашем сайте утром, 19 апреля.

Напомним, 18 апреля трансляцию Пасхального богослужения организовал Троице-Владимирский храм.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

церковь
новосибирск
пасха

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