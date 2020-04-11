Первый ребёнок с коронавирусом, заражение в Карасуке и 86 больных в Новосибирске: хроника событий и последние новости к 12:00 18 апреля

сегодня 12:11 Поделиться

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В Новосибирской области выявили 86 случаев заражения коронавирусом — среди больных появился ребёнок; главные новости о COVID-19 в регионе — в материале Сиб.фм.

В Новосибирске выявили 10 новых случаев коронавируса

Об этом утром 18 апреля заявил оперативный штаб. Лишь двое из новых пациентов были за пределами области — они прибыли из Москвы и Санкт-Петербурга.

Первый ребёнок заразился коронавирусом в Новосибирске

Как сообщил оперативный штаб, несовершеннолетний пациент сейчас находится в детской инфекционной больнице №3. Всего в клинике с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 28 детей. С кем контактировал и от кого ребёнок мог заразиться, штаб не сообщает.

Общее число больных в Новосибирске достигло приближается в 90

На сегодняшний день выявлено 86 заражённых коронавирусом. Среди них жители Карасука, Бердска, Кольцово, Убинского района и Новосибирска.

Остаётся неизвестным, где заразилась почти половина новых пациентов

Оперштаб сообщил, что четыре человека контактировали с ранее выявленными больными. Однако путь заражения ещё четверых сейчас неизвестен. Они не выезжали за границу и не поддерживали контактов с заражёнными. С подозрением на коронавирус госпитализированы 140 человек.

Оперативный штаб подтвердил первое заражение в Карасуке

О нём сообщил глава Карасукского района Александр Гофман накануне, 17 апреля. В вечерей сводке этого случая не было, однако сегодня Минздрав официально его подтвердил. Таким образом, коронавирус добрался до 5 муниципальных образований, включая Новосибирск.