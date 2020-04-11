Почти 5 тысяч новых больных за сутки: пугающая статистика коронавируса в России

сегодня 15:01 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом поставлен в России с начала эпидемии; за последние 24 часа COVID-19 подтвердился почти у 5 тысяч человек.

За последние сутки в России подтверждено 4785 новых случаев коронавируса в 79 регионах. При этом зафиксировано 40 летальных исходов, — об этом 18 апреля сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов.

Выздоровели 3057 человек.

Рекордный рост заболевших коронавирусом отмечен в Москве — по данным на 18 апреля COVID-19 там выявлен у 2649 пациентов.

Напомним, 18 апреля был назван список регионов, где выявлены новые заболевшие.