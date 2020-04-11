Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Почти 5 тысяч новых больных за сутки: пугающая статистика коронавируса в России

сегодня 15:01

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом поставлен в России с начала эпидемии; за последние 24 часа COVID-19 подтвердился почти у 5 тысяч человек.

За последние сутки в России подтверждено 4785 новых случаев коронавируса в 79 регионах. При этом зафиксировано 40 летальных исходов, — об этом 18 апреля сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов.

Выздоровели 3057 человек.

Рекордный рост заболевших коронавирусом отмечен в Москве — по данным на 18 апреля COVID-19 там выявлен у 2649 пациентов.

Напомним, 18 апреля был назван список регионов, где выявлены новые заболевшие.

Автор:
Маргарита Мастеркова

Теги

коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

161690
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
88701
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
87531
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
71926
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
50608
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
45063
Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году
34166
В каких городах России выявлен коронавирус: список