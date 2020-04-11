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Погибшая от коронавируса кондуктор в Кузбассе могла заразить больше 200 человек

сегодня 10:44

Фото Pixabay

Умершая от коронавируса жительница Кузбасса работала кондуктором и контактировала с большим количеством людей; сейчас все под подозрением на инфекцию.

Коронавирус подозревают у 259 человек, которые контактировали с погибшей женщиной из Кемеровской области, у которой был подтверждён коронавирус. Об этом сообщил местный оперативный штаб. У всех людей взяли анализы, результаты будут готовы сегодня, 18 апреля.

"Медицинский персонал ГБУЗ КО «Беловская районная больница»(пос. Инской), ГБУЗ КО «Краснобродская городская больница» и ГБУЗ КО «Мысковская городская больница» будет проживать на изоляции в отдельных блоках упомянутых медицинских учреждений", — сообщает штаб.

О гибели первого пациента с подтверждённым коронавирусом в Кемеровской области стало известно два дня назад. Штаб сообщил, что диагноз женщине поставили посмертно — её госпитализировали с пневмонией. Позже выяснилось, что она работала кондуктором автобуса.

Напомним, сегодня в Иркутске увеличилось количество заражённых коронавирусом.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Кемеровская область
коронавирус

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