Ребёнок заразился коронавирусом в Новосибирске

сегодня 11:25 Поделиться

Фото Pixabay

За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом; один из них — ребёнок.

У ребёнка в Новосибирске выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 18 апреля сообщил оперштаб региона. Также с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице находятся 28 детей.

Всего за прошедшие сутки в Новосибирской области подтвердили 10 новых случаев заражения. Двое из них приехали из Москвы и Санкт-Петербурга, четверо контактировали с ранее выявленными больными. Ещё четыре человека никуда не выезжали и не контактировали с заражёнными ранее.

Общее число больных в регионе достигло 86 человек.