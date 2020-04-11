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Ребёнок заразился коронавирусом в Новосибирске

сегодня 11:25

Фото Pixabay

За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом; один из них — ребёнок.

У ребёнка в Новосибирске выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 18 апреля сообщил оперштаб региона. Также с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице находятся 28 детей.

Всего за прошедшие сутки в Новосибирской области подтвердили 10 новых случаев заражения. Двое из них приехали из Москвы и Санкт-Петербурга, четверо контактировали с ранее выявленными больными. Ещё четыре человека никуда не выезжали и не контактировали с заражёнными ранее.

Общее число больных в регионе достигло 86 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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