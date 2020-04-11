Схождение Благодатного огня-2020: где и во сколько смотреть 18 апреля по ТВ

сегодня 16:23 Поделиться

Кадр из видео на YouTube

Уже почти две тысячи лет в Иерусалиме в канун православной Пасхи сходит Благодатный огонь; в этом году из-за распространения коронавирусной инфекции церковный ритуал пройдёт с ограниченным количеством участников.

Схождение Благодатного огня перед Пасхой – чудо, которого ежегодно ждут миллионы верующих по всему миру. Из-за коронавируса в этом году церемония пройдёт с ограничениями, но посмотреть её можно будет в прямой трансляции.

В субботу, 18 апреля 2020 года схождение Благодатного огня покажут телеканалы «Спас» и НТВ.

На «Спасе» прямая трансляция из Иерусалима начнётся в 12:00 мск (16:00 по новосибирскому времени).

На НТВ прямая трансляция из Иерусалима стартует в 13:00 мск (17:00 по новосибирскому времени).

Благодатный огонь считается символом благословения Божия роду человеческому. Он разносится паломниками по всему православному миру.

Из Иерусалима Благодатный огонь специальным авиарейсом доставляют в Москву к началу пасхального богослужения в храме Христа Спасителя, возглавляемого патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Напомним, в ночь с 18 на 19 апреля на сайте Сиб.фм можно будет увидеть прямую трансляцию пасхальной службы из Вознесенского собора Новосибирска.