Симптомов коронавируса нет у половины заражённых россиян

сегодня 10:01 Поделиться

Фото Минздрава РФ

Глава Роспотребнадзора раскрыла статистику заболеваемости коронавирусом в стране; по её словам, бессимптомные больные выявляются из-за увеличения количества тестов.

У половины россиян с подтверждённым наличием коронавирусной инфекции нет симптомов заболевания. Об этом со ссылкой на главу Роспотребназдора Анну Попову 17 апреля сообщает ТАСС. По словам главного санитарного врача страны, в России на сегодняшний день удаётся сохранить плавный прирост заболеваемости.

"Если еще две недели назад в удельном весе от числа всех инфицированных количество людей, у которых обнаружен вирус, но симптомов нет, составляло 10-12%, максимум 20%, то за последние дни удельный вес таких людей составляет от 45% до 50%", — цитирует Попову ТАСС.

Глава ведомства подчеркнула, что рост случаев бессимптомного течения болезни связан с увеличением количества проводимых тестов. Она отметила, что в России заболеваемость в сутки не превышает 14-17%. По её словам, прирост меньше 20% считается медленным.

Для сравнения показателей других стран с Россией Попова привела статистику заболеваемости на 100 тысяч населения. В России, утверждает глава Роспотребнадзора, это 17 человек. Показатель ниже в пять раз, чем в Канаде, в 10 раз ниже, чем в Германии, и в 20 раз ниже, чем в Швейцарии, утверждает Попова.

Напомним, накануне ВОЗ заявила, что тест на антитела не определяет иммунитет к коронавирусу.