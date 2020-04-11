"Сказали, что это не их проблема": бездомного из Москвы оштрафовали за нарушение самоизоляции

сегодня 01:04 Поделиться

Московский бездомный попал в участок полиции за нарушение режима самоизоляции; полицейские посоветовали ему снять квартиру.

Полиция оштрафовала бездомного в Москве за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает издание "Такие дела" со ссылкой на человека по имени Эдуард. По словам бездомного, он шёл 13 апреля через лес к девушке, где обычно стирает свою одежду. Его заметили сотрудники полиции и поинтересовались, где Эдуард живёт.

"Потом сказали, что это нарушение режима [самоизоляции], так как я нахожусь дальше, чем 100 метров, от дома. На мой ответ, что у меня нет постоянного жилья, чтобы самоизолироваться, сказали, что это не их проблема и мне надо арендовать себе жилье. После чего [меня] посадили в полицейский автобус и увезли в участок", — сказал Эдуард.

"Такие дела" сообщает, что бездомный указал в протоколе адрес, где жил четыре года назад. Ему выписали штраф в 4 тысячи рублей по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы.

Глава московской организации "Ночлежка" сообщила изданию, что попыталась дозвониться на горячую линию мэрии за разъяснениями о том, как полиция должна действовать в отношении бездомных, которые нарушают режим самоизоляции. По словам Дарьи Байбаковой, по телефону ей не ответили.

Напомним, на прошлой неделе житель Москвы едва не выпал из окна 15-го этажа, а затем его оштрафовали за нарушение самоизоляции.