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Тест-системы на коронавирус от новосибирского «Вектора» превосходят зарубежные аналоги - Роспотребнадзор

сегодня 22:26

Фото с сайта pixabay.com

В Роспотребнадзоре опровергли высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, обвинившего в частых ошибочных результатах тест-системы производства новосибирского НПО «Вектор»; российские тесты по многим параметрам превосходят импортные.

Ещё в начале февраля тесты, произведённые на базе государственно научного центра «Вектор» показали свою эффективность на испытаниях в Китае. Они показали высокую специфичность и чувствительность российских диагностических наборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Российские тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями, определяя именно коронавирус SARS-CoV-2», — уточнили в ведомстве.

При этом, Россия отправляет безвозмездно тест-системы в зарубежные страны, в том числе и Белоруссию, куда было отправлено 14 тысяч тест-систем. Они позволили выявить первых заболевших и своевременно принять противоэпидемиологические меры.

Напомним, 10 апреля руководитель «Вектора» дал прогноз, избавится ли человечество от коронавируса.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

ГНЦВБ «Вектор»
новосибирск
коронавирус

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