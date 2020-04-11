Третья смерть от коронавируса в Новосибирске: что известно об умершем

сегодня 21:26 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В субботу 18 апреля стало известно, что от коронавирусной инфекции в Новосибирске скончался ещё один мужчина; всего с начала эпидемии в регионе болезнь унесла жизни троих человек.

По сообщению оперативного штаба, в субботу, 18 апреля в Новосибирске скончался третий пациент. Как стало известно, это мужчина 49 лет.

В оперштабе рассказали, что пациент поступил в инфекционную больницу, через неделю после того, как у него проявились признаки ОРВИ. Всё это время он пытался вылечиться самостоятельно.

«Мужчину, в возрасте 49 лет госпитализировали через неделю после того, как он почувствовал недомогание. Его сразу же госпитализировали», — сообщили в оперативном штабе.

Там добавили, что как только пациенту стало хуже, его подключили к аппарату ИВЛ. Новосибирские медики постоянно находились на связи с московскими коллегами и применяли весь доступный и необходимый для лечения спектр мероприятий. Однако, спасти пациента не удалось.

Напомним, 18 апреля в Новосибирске выявили больного коронавирусом ребёнка.