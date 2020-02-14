Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Три человека погибли при крушении самолёта под Хабаровском: названы основные версии трагедии

сегодня 12:57

Фото Pixabay

В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолёт; погибли все находящиеся на борту.

Приоритетными версиями крушения легкомоторного самолёта в Хабаровском крае являются ошибка пилотирования и техническая неисправность судна. Об этом сообщил источник РИА-Новости в экстренных службах.

Как стало известно ранее, инцидент произошёл в 30 от Хабаровска. Легкомоторный самолёт Л-4 упал при выполнении тренировочного полёта. Известно о гибели трёх человек.

Л-4 — многоцелевой легкий самолет-амфибия, производится с 2005 года на НПО "Авиатех", максимальная вместимость — три человека, сообщает РИА-Новости.

Напомним, в февраля два человека погибли при крушении вертолёта на Ямале.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

трагедия
Крушение
Хабаровский край

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

161581
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
88645
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
87501
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
71897
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
50582
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
42806
Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году
34149
В каких городах России выявлен коронавирус: список