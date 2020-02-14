Три человека погибли при крушении самолёта под Хабаровском: названы основные версии трагедии

сегодня 12:57 Поделиться

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В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолёт; погибли все находящиеся на борту.

Приоритетными версиями крушения легкомоторного самолёта в Хабаровском крае являются ошибка пилотирования и техническая неисправность судна. Об этом сообщил источник РИА-Новости в экстренных службах.

Как стало известно ранее, инцидент произошёл в 30 от Хабаровска. Легкомоторный самолёт Л-4 упал при выполнении тренировочного полёта. Известно о гибели трёх человек.

Л-4 — многоцелевой легкий самолет-амфибия, производится с 2005 года на НПО "Авиатех", максимальная вместимость — три человека, сообщает РИА-Новости.

Напомним, в февраля два человека погибли при крушении вертолёта на Ямале.