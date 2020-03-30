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Тяжёлое течение заболевания коронавирусом зависит о генетических особенностей организма

сегодня 20:56

Фото с сайта pixabay.com

Отсутствие симптомов, лёгкое или тяжёлое течение болезни или смерть от коронавируса зависит от особенностей генетического кода пациентов; к такому выводу пришли учёные.

Устойчивость к тем или иным заболеваниям учёные объясняют генетической предрасположенность. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Le Monde.

Французский педиатр и иммунолог Жан-Лоран Казанова рассказал, что тяжёлое течение болезни или смерть от коронавирусной инфекции в том числе и у детей и молодых людей объясняется генетическими факторами.

«У этих пациентов нет ни одного из двух основных известных факторов риска: старости и хронических заболеваний. Эти необъяснимые случаи предполагают существование генетических факторов определяющих реакцию на вирус», — объяснил доктор.

По его словам, у таких пациентов имеется некая генетическая предрасположенность, которая активируется во время взаимодействия с коронавирусом. После этого у пациентов развивается тяжёлая болезнь и чаще всего они попадают в реанимацию. Учёный выдвинул гипотезу, что при инфицировании у человека проявляется уязвимость перед вирусом на генетическом уровне. Поэтому следует выявлять вариации генома, отвечающие за это.

Сейчас исследователи обрабатывают полученную информацию о пациентах моложе 50 лет, у которых заболевание протекало в тяжёлой форме. Для изучения имеющихся вариаций генома, необходимо проанализировать базу из 2000 человек.

Напомним, 30 марта немецкие учёные сделали открытие при расшифровке генома коронавируса.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

эпидемия
болезнь
коронавирус

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