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В гипермаркеты Новосибирска завезли освящённые пасхальные куличи

сегодня 14:21

Фото из группы "Новосибирская Митрополия" в социальной сети "ВКонтакте"

Священнослужители Новосибирской епархии освятили куличи в крупных гипермаркетах Новосибирска; чтение молитв над пасхальной продукцией в храмах в этом году стало невозможно — из-за коронвируса доступ прихожан в церкви запрещён.

Накануне Светлого Христова Воскресения священнослужители Новосибирской епархии освятили готовые куличи, а также сырьё для производства будущей пасхальной выпечки в пекарнях крупных гипермаркетов, кондитерских и фермерских магазинах. Об этом сообщается в группе "Новосибирская митрополия" в социальной сети "Вконтакте".

Освятить главные символами светлого праздника Пасхи в магазинах представители епархии решили после того, как власти приняли решение о закрытии в связи с коронавирусом всех церквей региона — верующие не могут, как обычно, прийти в храм и освятить яйца и куличи.

Тем же, кто не успеет приобрести в магазинах Новосибирска и Бердска благословенную продукцию, могут освятить пасхи в домашних условиях. Накануне РПЦ дала подробную инструкцию, как это сделать.

Инструкция по освящению пасхального угощения состоит всего из двух пунктов.

Во-первых, перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав».

Во-вторых, после этого нужно окропить пищу святой водой (если она есть) со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Напомним, сегодня на сайте Сиб.фм можно будет увидеть трансляцию пасхального богослужения из Вознесенского собора в Новосибирске.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирская область
Пасха

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