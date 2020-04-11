В каких городах Кемеровской области выявили заражённых коронавирусом 18 апреля: список

сегодня 13:45 Поделиться

ФОТО PIXABAY.COM

Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился сегодня ещё у восьми жителей Кузбасса; всего в регионе 28 заражённых.

Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Кемеровской области по данным на 18 апреля. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Четверо заболевших – жители Новокузнецка, двое из Краснобродского, по одному из Ленинска-Кузнецкого и Кемерова.

"Все пациенты изолированы, получают лечение", — уточнили в штабе.

По данным на 11 утра 18 апреле в инфекционных больницах Кузбасса находятся двадцать восемь пациентов с коронавирусом.

Кроме того, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 1451 человек.

Напомним, 17 апреля в Кузбассе от COVID-19 скончалась женщина, работавшая кондуктором.