Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

В Ленинградской области начали проверку 5000 экспресс-тестов на коронавирус

сегодня 00:41

Фото с стайта online47.ru

Как стало известно Online47, в Ленинградской области начались испытания экспресс-тестов на коронавирус; 5000 тестов поступили из Голландии на прошлой неделе.

В начале апреля полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан вместе с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко посетили временный госпиталь для людей с COVID-19, расположенный на базе Ленинградской областной клинической больницы. Об этом сообщает агентство online47.ru

Новые экспресс-тесты помогают в короткие сроки выявить коронавирус в организме. Благодаря этому в Ленинградской области смогут эффективнее выявлять новых заболевших, изолировать их от здоровых и отправлять на лечение.

Сейчас тесты проходят испытания. Если они пройдут успешно, все 5000 экспресс-тестов на коронавирус поступят на предприятия и в организации, которые продолжают работать в Ленобласти, для массового тестирования работников.

Напомним, 17 апреля в Ленинградской области было зарегистрировано около 400 случаев заболевания коронавирусом.

Автор:
Антон Яковлев

Теги

эпидемия
тест
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

162552
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
88850
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
87734
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
72085
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
49521
Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году
37506
Дома до лета: первый регион России заявил о продлении режима самоизоляции до конца мая
34268
В каких городах России выявлен коронавирус: список