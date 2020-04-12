В Ленинградской области начали проверку 5000 экспресс-тестов на коронавирус
Фото с стайта online47.ru
Как стало известно Online47, в Ленинградской области начались испытания экспресс-тестов на коронавирус; 5000 тестов поступили из Голландии на прошлой неделе.
В начале апреля полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан вместе с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко посетили временный госпиталь для людей с COVID-19, расположенный на базе Ленинградской областной клинической больницы. Об этом сообщает агентство online47.ru
Новые экспресс-тесты помогают в короткие сроки выявить коронавирус в организме. Благодаря этому в Ленинградской области смогут эффективнее выявлять новых заболевших, изолировать их от здоровых и отправлять на лечение.
Сейчас тесты проходят испытания. Если они пройдут успешно, все 5000 экспресс-тестов на коронавирус поступят на предприятия и в организации, которые продолжают работать в Ленобласти, для массового тестирования работников.
Напомним, 17 апреля в Ленинградской области было зарегистрировано около 400 случаев заболевания коронавирусом.
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