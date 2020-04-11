Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

В Новосибирске вслед за Москвой могут ввести электронные пропуска

сегодня 14:31

Фото Михаила Докукина

Власти Новосибирской области не исключают возможность введения электронных пропусков в случае ухудшения эпидситуации; пока в регионе ограничиваются штрафами в отношении нарушителей.

Пропускной режим, аналогичный тому, что действует сейчас в Москве, могут ввести и в Новосибирской области. Такой вариант действий областные власти считают возможным в случае роста заболеваемости коронавирусом.

«Нельзя исключать применения и такой технологии. Несмотря на то, что в некоторых регионах система работает со сбоями, нельзя исключить и такой вариант», — сказал губернатор Новосибирской области на брифинге 17 апреля, отвечая на вопрос о применении в субъекте столичного опыта.

По словам губернатора, пока ситуация в субъекте остаётся стабильной. Поэтому правоохранители ограничиваются мерами воздействия в отношении нарушителей режима самоизоляции. За время действия режима к отвественности были привлечены 94 жителя.

Напомним, по данным на утро 18 апреля количество заразившихся коронавирусом в Новосибирской области достигло 86 человек.

Автор:
Маргарита Мастеркова

Теги

Новосибирская область
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

161690
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
88701
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
87531
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
71926
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
50608
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
45063
Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году
34166
В каких городах России выявлен коронавирус: список