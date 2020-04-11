В Новосибирске вслед за Москвой могут ввести электронные пропуска

сегодня 14:31 Поделиться

Фото Михаила Докукина

Власти Новосибирской области не исключают возможность введения электронных пропусков в случае ухудшения эпидситуации; пока в регионе ограничиваются штрафами в отношении нарушителей.

Пропускной режим, аналогичный тому, что действует сейчас в Москве, могут ввести и в Новосибирской области. Такой вариант действий областные власти считают возможным в случае роста заболеваемости коронавирусом.

«Нельзя исключать применения и такой технологии. Несмотря на то, что в некоторых регионах система работает со сбоями, нельзя исключить и такой вариант», — сказал губернатор Новосибирской области на брифинге 17 апреля, отвечая на вопрос о применении в субъекте столичного опыта.

По словам губернатора, пока ситуация в субъекте остаётся стабильной. Поэтому правоохранители ограничиваются мерами воздействия в отношении нарушителей режима самоизоляции. За время действия режима к отвественности были привлечены 94 жителя.

Напомним, по данным на утро 18 апреля количество заразившихся коронавирусом в Новосибирской области достигло 86 человек.