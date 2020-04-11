В Новосибирске выявили 10 новых случаев коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске увеличилось; общее количество превысило 80 человек.
В Новосибирске выявили 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом утром 18 апреля сообщил региональный оперативный штаб. Общее число больных достигло 86 человек.
Два человека выезжали за пределы региона: в Москву и Санкт-Петербург. Четыре случая – контакты с уже выявленными пациентами. Четверо никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.
Также вирус впервые подтвердился у ребёнка.
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