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В Новосибирске выявили 10 новых случаев коронавируса

сегодня 11:20

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске увеличилось; общее количество превысило 80 человек.

В Новосибирске выявили 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом утром 18 апреля сообщил региональный оперативный штаб. Общее число больных достигло 86 человек.

Два человека выезжали за пределы региона: в Москву и Санкт-Петербург. Четыре случая – контакты с уже выявленными пациентами. Четверо никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

Также вирус впервые подтвердился у ребёнка.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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