Вакцина от коронавируса: в России начались доклинические испытания

сегодня 06:27 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Пять вакцин от коронавирусной инфекции проходят испытания; у учёных уже есть обнадёживающие результаты.

В России начались доклинические испытания вакцин от коронавирусной инфекции, сообщил глава Министерства здравоохранения России Михаила Мурашко на совещании с президентом Владимиром Путиным о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ.

«Доклинические испытания уже проводятся в отношении пяти препаратов. На государственной регистрации по новой установленной правительством процедуре находятся четыре препарата. Есть обнадеживающие результаты сегодня, в том числе мы начинаем проработку уже для производственных площадок, которые смогут разместить непосредственно данный продукт на своих производственных линиях. По всем направлениям мы готовимся параллельно», — рассказал Мурашко.

В свою очередь, президент заявил, что необходимо не только создать соответствующий препарат, но и произвести его в нужных объемах.

Напомним, ранее мы опубликовали полный текст речи главы государства на указанном совещании.