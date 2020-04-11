ВОЗ: тест на антитела не определяет иммунитет к коронавирусу

сегодня 01:37 Поделиться

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Всемирная организация здравоохранения заявила о неэффективности тестирования на иммунитет к коронавирусу; это связано с тестами на антитела.

Тест на антитела не определяет иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом 17 апреля заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове. Это касается тех, кто уже переболел коронавирусом.

Ранее сообщалось, что существует вероятность определить наличие иммунитета к коронавирус можно после проведения теста на антитела, которые вырабатываются для борьбы с заболеванием. На сегодняшний день ВОЗ не опубликовала данные о том, вырабатывается ли устойчивость к COVID-19 после заболевания.

Как ранее сообщал Сиб.фм Минздрав РФ начнёт пользоваться препаратом китайского производства для лечения коронавируса. Он используется против малярии. Известно, что у него в России нет регистрации.

Напомним, 13 апреля глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о новом российском препарате против коронавируса.