Замглавы Хакасии выписывал себе 4-кратную премию, а потом попался на взятке в 2 миллиона

сегодня 08:44 Поделиться

Фото 19rus.ru

ФСБ задержала замглавы Хакасии Сергея Новикова; его обвиняют в получении взятки в 2 миллиона рублей.

Заместитель главы Хакасии Сергей Новиков был задержан за взятку в 2 миллиона рублей. Об этом 18 апреля сообщил телеканал "РЕН" со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным канала, заместитель Валентина Коновалова получил деньги от руководителя местной строительной фирмы, которая планировала строительство диспансера в посёлке Туим.

Как сообщает "Известия", ранее Сергея Новикова обвиняли в превышении должностных полномочий и халатности по делу "Хакресводоканала". Следствие считает, что преступная группа украла деньги из компании путём заключения фиктивных контрактов по завышенной стоимости.

Также заместитель Коновалова была в центре скандала в апреле прошлого года. "Известия" сообщают, что Новиков выписал себе и своей команде прибавку "за особые условия". Он увеличил её в четыре раза, несмотря на то, что премии до этого достигали 500%.

Напомним, в начале марта силовики нагрянули в мэрию Новосибирска с обыском по делу о мошенничестве и возможном раскрытии коммерческой тайны.