Число заражённых коронавирусом в России превысило 40 тысяч: данные оперштаба на 19 апреля
За минувшие сутки в России зафиксировано 6060 новых случаев коронавируса; умерли 48 человек.
За сутки с 18 по 19 апреля в России подтверждено 6060 новых случаев коронавируса в 78 регионах, зафиксировано 48 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 234 человека.
Регионы, в которых выявили новые случаи заражения:
- Москва — 3570
- Московская область — 709
- Нижегородская область — 129
- Санкт-Петербург — 114
- Архангельская область — 68
- Республика Мордовия — 60
- Тульская область — 58
- Краснодарский край — 48
- Чеченская Республика — 44
- Оренбургская область — 44
- Республика Марий Эл — 43
- Рязанская область — 42
- Республика Ингушетия — 42
- Тюменская область — 42
- Республика Саха (Якутия) — 41
- Кировская область — 39
- Хабаровский край — 38
- Калужская область — 37
- Республика Дагестан — 35
- Ростовская область — 35
- Тверская область — 33
- Мурманская область — 33
- Республика Татарстан — 31
- Ленинградская область — 29
- Чувашская Республика — 29
- Пермский край — 28
- Владимирская область — 27
- Воронежская область — 26
- Курская область — 26
- Республика Северная Осетия — 26
- Астраханская область — 24
- Красноярский край — 24
- Брянская область — 23
- Ставропольский край — 23
- Тамбовская область — 22
- Кабардино-Балкарская Республика — 22
- Республика Хакасия — 22
- Новосибирская область — 22
- Смоленская область — 21
- Липецкая область — 20
- Ивановская область — 19
- Новгородская область — 18
- Карачаево-Черкесская Республика — 17
- Саратовская область — 16
- Самарская область — 15
- Свердловская область — 15
- Волгоградская область — 14
- Ханты-Мансийский АО — 14
- Костромская область — 13
- Орловская область — 13
- Приморский край — 13
- Ярославская область — 12
- Калининградская область — 11
- Ульяновская область — 11
- Ямало-Ненецкий АО — 10
- Белгородская область — 9
- Алтайский край — 9
- Кемеровская область — 9
- Республика Коми — 7
- Вологодская область — 7
- Республика Адыгея — 7
- Республика Калмыкия — 7
- Челябинская область — 7
- Томская область – 5
- Камчатский край — 5
- Республика Карелия — 4
- Удмуртская Республика — 4
- Республика Тыва — 4
- Республика Бурятия — 3
- Псковская область — 2
- Омская область — 2
- Амурская область — 2
- Республика Крым — 2
- Иркутская область — 1
- Забайкальский край — 1
- Магаданская область — 1
- Еврейская АО — 1
- г. Севастополь — 1
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.