Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

22 новых случая коронавируса в Новосибирской области: оперативный штаб

сегодня 10:02

Фото pixabay.com

В Новосибирской области выявлено 22 новых заболевших коронавирусом; об этом сообщил региональный оперштаб.

По данным оперативного штаба на 9 утра 19 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 22 человека, инфицированных коронавирусом: 20 взрослых и 2 ребенка.

За пределы региона выезжал только один человек – он вернулся из Москвы, находился под медицинским наблюдением. Клинических проявлений инфекции у него нет. Десять человек контактировали с уже выявленными пациентами. Одиннадцать никуда не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали.

Количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 108. Из них 16 человек выздоровели, трое скончались. К списку районов, в которых выявили коронавирусную инфекцию, добавились Колыванский и Здвинский.

В детской больнице №3 находятся 32 ребенка с подозрением на COVID-19. В том числе трое детей с подтвержденным диагнозом.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 19 апреля госпитализировано 165 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

162842
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
88925
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
87820
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
72157
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
49680
Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году
37607
Дома до лета: первый регион России заявил о продлении режима самоизоляции до конца мая
34325
В каких городах России выявлен коронавирус: список