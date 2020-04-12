Алмазы по-новосибирски: учёные НГТУ запатентовали новую технологию

сегодня 09:37 Поделиться

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Новосибирские учёные запатентовали новую технологию получения алмазоподобных материалов; без взрывов не обошлось.

Учёные НГТУ запатентовали технологию получения новых алмазоподобных материалов с помощью соединения продуктов двух взрывов. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на заведующего кафедрой газодинамических импульсных устройств Новосибирского государственного технического университета Анатолий Гуськов.

"Это пока идея, которая оформлена через патент. Он получен, прошёл рецензирование. Идея в следующем: всем известно, что при взрыве формируются различные продукты, материалы. Мы решили взять две кумулятивные воронки. Одновременно происходит срабатывание взрывчатого материала и происходит соединение двух продуктов взрывов. Под воздействием высоких давлений и температур в быстрый момент времени и должно формироваться новое вещество", — сказал Гуськов.

По словам учёного, в процессе взрыва могут формироваться алмазоподобные вещества. По мнению разработчиков технологии такие вещества будут обладать повышенной прочностью и низким коэффициентом трения.

Напомним, учёные вычислили, когда в Новосибирске ждать пика коронавируса.