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Девять человек эвакуировали пожарные из горящего дома в микрорайоне Снегири - видео

сегодня 13:27

Кадр видео со страницы АСТ-54

Пожар вспыхнул в квартире дома на улице Рассветной в Новосибирске; из-за дыма выбраться на улицу не могли жильцы верхних этажей, включая троих детей.

В микрорайоне Снегири загорелась квартира. 50 человек эвакуировались из подъезда самостоятельно до прибытия пожарных, однако на верхних этажах оставались ещё 9 человек, сообщается на странице «АСТ-54».

Возгорание произошло на 8-м этаже 9-этажного дома по адресу Рассветная, 2/1. По словам подписчика, очаг находился на кухне — горели домашние вещи на площади 15 м².

Сотрудники МЧС по приезду эвакуировали с верхнего этажа 9 человек, включая троих детей.

Пожилой женщине, проживающей в квартире, где произошёл пожар, оказали помощь врачи скорой помощи, её состояние удовлетворительное.

Причины пожара устанавливаются.

Напомним, в середине апреля СК опубликовал шокирующие кадры страшного пожара в самолёте.

Автор:
Олеся Сметанникова

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