Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Два человека умерли от коронавируса в Красноярском крае

сегодня 12:05

Фото из архива сиб.фм

В Красноярском крае зафиксированы первые случаи смертей от коронавируса; скончались два пожилых пациента.

В Красноярском крае от коронавируса умерли два человека. Об этом сообщил региональный минздрав.

«За последние сутки в Красноярске умерли 2 пациента с коронавирусом. Это первые смерти от COVID-19 в Красноярском крае», — говорится в сообщении.

Как рассказали в минздраве, умершим было больше 65 лет.

«Они находились на лечении по поводу тяжелых пневмонией, на фоне коронавирусной инфекции. Это пожилые пациенты, с наличием хронических заболеваний Окончательный диагноз будет установлен по результатам патлого-анатомисеческого исследования», – сообщили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, в Красноярском крае коронавирус обнаружен на территории 31 населённого пункта.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Красноярский край
коронавирус
умерли пациенты

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

162971
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
88980
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
87860
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
72213
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
49776
Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году
37686
Дома до лета: первый регион России заявил о продлении режима самоизоляции до конца мая
34356
В каких городах России выявлен коронавирус: список