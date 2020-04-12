Два человека умерли от коронавируса в Красноярском крае
Фото из архива сиб.фм
В Красноярском крае зафиксированы первые случаи смертей от коронавируса; скончались два пожилых пациента.
В Красноярском крае от коронавируса умерли два человека. Об этом сообщил региональный минздрав.
«За последние сутки в Красноярске умерли 2 пациента с коронавирусом. Это первые смерти от COVID-19 в Красноярском крае», — говорится в сообщении.
Как рассказали в минздраве, умершим было больше 65 лет.
«Они находились на лечении по поводу тяжелых пневмонией, на фоне коронавирусной инфекции. Это пожилые пациенты, с наличием хронических заболеваний Окончательный диагноз будет установлен по результатам патлого-анатомисеческого исследования», – сообщили в пресс-службе Минздрава.
Напомним, в Красноярском крае коронавирус обнаружен на территории 31 населённого пункта.
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