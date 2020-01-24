Две новосибирские компании вошли в список ста лучших работодателей России

сегодня 18:42 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Аналитики компании HeadHunter подготовили рейтинг лучших работодателей России; две компании представляют Новосибирскую область.

Компания HeadHunter составили рейтинг лучших работодателей России. Основным критерием выступили оценки эффективности и эффективности HR-подразделения, а также уровня развития HR-процессов. Об этом сообщает сайт компании.

Всего в исследовании приняли участие более 240 компаний. В него вошли шесть новосибирских фирм. При это две из них – в первую сотню.

Компания 2Гис, работающая в сфере IT и интернет-технологий занимает 15 место, а Дистрибьютерская Менеджмент система (оптовые продажи, дилеры и дистрибьюторы) – 76-е. Немного не хватило компании «Инфософт» (IT и интернет-технологии) войти в стоню лучших работодателей. Она заняла 101-е место.

Агентство недвижимости «Жилфонд» (строительство и недвижимость) заняло 123 место. АО "ПФК Обновление" (ТМ RENEWAL) (Производство, торгово-производственные компании) – 131. ITC-Electronics (Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы) – 195.

Напомним, в январе Новосибирск возглавил рейтинг самых трудолюбивых городов.