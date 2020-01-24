Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Две новосибирские компании вошли в список ста лучших работодателей России

сегодня 18:42

Фото с сайта pixabay.com

Аналитики компании HeadHunter подготовили рейтинг лучших работодателей России; две компании представляют Новосибирскую область.

Компания HeadHunter составили рейтинг лучших работодателей России. Основным критерием выступили оценки эффективности и эффективности HR-подразделения, а также уровня развития HR-процессов. Об этом сообщает сайт компании.

Всего в исследовании приняли участие более 240 компаний. В него вошли шесть новосибирских фирм. При это две из них – в первую сотню.

Компания 2Гис, работающая в сфере IT и интернет-технологий занимает 15 место, а Дистрибьютерская Менеджмент система (оптовые продажи, дилеры и дистрибьюторы) – 76-е. Немного не хватило компании «Инфософт» (IT и интернет-технологии) войти в стоню лучших работодателей. Она заняла 101-е место.

Агентство недвижимости «Жилфонд» (строительство и недвижимость) заняло 123 место. АО "ПФК Обновление" (ТМ RENEWAL) (Производство, торгово-производственные компании) – 131. ITC-Electronics (Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы) – 195.

Напомним, в январе Новосибирск возглавил рейтинг самых трудолюбивых городов.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

рейтинги
работа
новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

163298
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
89061
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
87950
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
72330
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
49912
Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году
43865
"Бейтесь яйцами в карантине!": новосибирцы обрушились с проклятиями на туристов из Таиланда и Вьетнама
39129
Где в Новосибирской области нашли коронавирус: полный список территорий на утро 19 апреля