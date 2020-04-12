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Две участницы шоу «Голос.Дети» из Новосибирска не прошли в финал

сегодня 21:59

Коллаж из скриншотов видео на канале "Голос.Дети" видеохостинга Youtube

Варвара Глухова и Елизавета Сметанникова прекратили борьбу в шоу «Голос.Дети»; они представляли команды Полины Гагариной и Басты.

Для новосибирских школьниц шоу «Голос.Дети» завершилось полуфиналом. За них проголосовали меньше всего зрителей.

Команду Полины Гагариной в финале будет представлять Артём Фокин. За Варвару Глухову свои голоса отдали всего 21 % телезрителей. Она исполнила песню наставницы «Шагай».

А Елизавета Сметанникова, выступавшая за команду Басты набрала всего 20,8 % голосов. На шоу она исполнила песню из мультфильма «Холодное сердце» «Вдоль за горизонт». А коанду Басты будет представлять в финале Иван Курлагин.

Девочки поблагодарили всех, кто поддерживали их, родителей, наставников и музыкантов.

Напомним, 13 апреля блогер из Новосибирска Давид Манукян восхитился талантом землячки Елизаветы Сметанниковой.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

шоу
новосибирск
Голос. Дети

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